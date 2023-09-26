Лечче – самая большая неожиданность этого сезона в Италии. После пяти туров скромная команда шла среди лидеров без поражений. Однако сегодня пришлось уйти с поля без голов и без очков.

Рома потеряла победу над Торино – форварды-титаны обменялись голами

Ювентус доминировал, позволив сопернику лишь дважды пробить по воротам. Туринцы забили победный гол в начале второго тайма – Милик воспользовался скидкой Рабьо и загнал мяч в сетку.

"Старая Синьора" набрала 13 пунктов и поднялась на второе место в турнирной таблице. Лечче опустился на четвертую строчку, имея в активе 11 баллов.