Ювентус остановил главную итальянскую сенсацию – Милик поднял "Старую Синьору" на второе место Серии А
26 сентября 23:43 - Читати українською
Ювентус на собственном поле минимально обыграл Лечче (1:0). Единственный гол в активе Аркадиуша Милика.
Лечче – самая большая неожиданность этого сезона в Италии. После пяти туров скромная команда шла среди лидеров без поражений. Однако сегодня пришлось уйти с поля без голов и без очков.
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Ювентус доминировал, позволив сопернику лишь дважды пробить по воротам. Туринцы забили победный гол в начале второго тайма – Милик воспользовался скидкой Рабьо и загнал мяч в сетку.
"Старая Синьора" набрала 13 пунктов и поднялась на второе место в турнирной таблице. Лечче опустился на четвертую строчку, имея в активе 11 баллов.
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