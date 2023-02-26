В рамках програми дня у 24-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 24-й тур

Болонья – Інтер – 1:0

Гол: Орсоліні, 76

Салернітана – Монца – початок о 16:00

Удінезе – Спеція – початок о 19:00

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Болонья створила головну сенсацію туру, перегравши Інтер у рідних стінах. Причому господарі перевершили міланців як за кількістю ударів (14:13) так і за гостротою (1,28 xG vs 1,01). Команда навіть забила на 15-й хвилині зусиллями Барроу, але взяття воріт скасували через офсайд.

Свою перевагу Болонья таки конвертувала у гол на 76-й хвилині. Орсоліні відкрився у гігантській шпарині між Ачербі й Госенсом, прийняв діагональ від Схаутена й бахнув над вухами Онана – 0:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. "Россоблу" обійшли Юве й піднялись на сьому позицію, а Інтер відстав від Наполі вже на 18 очок!

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