В субботу 24-й тур чемпионата Италии стартовал с двух поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 24-й тур

Эмполи – Наполи – 0:2

Голы: Исмайли, 17 (аг.), Осимхен, 29

Удалени: Руй, 68 (Наполи, красная карточка)

Лечче – Сассуоло – 0:1

Гол: Торстведт, 65

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Программу 24-го тура чемпионата Италии открывал матч между Эмполи и Наполи. Лидер Серии А одержал очередную уверенную победу, выйдя вперед еще до середины первого тайма. Услугу партенопейцам оказал Исмайли, который, пытаясь прервать передачу соперника, направил мяч в собственные ворота. Через некоторое время Осимхен удвоил преимущество, забив уже в восьмом матче подряд (нигерийский форвард стал вторым самым молодым игроком, которому удавалось подобное в Серии А).

8 - Victor Osimhen became the second youngest player (24 years, 58 days) in the three points for a win era to find the net in eight Serie A games in a row, behind only Roberto Muzzi (23 years, 165 for Cagliari in 1995). Unstoppable.#EmpoliNapoli pic.twitter.com/5Ychf1Av4f — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2023

Впоследствии он мог оформить дубль, но удачно сыграл кипер тосканцев. Должен был забивать и Ким, но головой направил сферу в перекладину.

В середине второго тайма автор второго гола забил еще раз, но арбитр зафиксировал офсайд. Не прошло и десяти минут, как Наполи остался в меньшинстве – Руй получил прямую красную карточку за грубую игру (после просмотра VAR). Несмотря на численное преимущество хозяев, именно неаполитанцы могли завершать поединок разгромом, если бы попытки Осимхена и Симеоне в конце матча были более точными. Победа, закрепившая команду Спалетти на вершине Серии А.

Сассуоло, в свою очередь, переиграл Лечче на выезде. Единственный гол на 65-й минуте забил Тормтведт – он замкнул подачу Берарди с углового. Благодаря этой победе "нероверди" сравнялись по очкам с "джалоросси", поднявшись на 13 позицию, что вряд ли заинтересовало внимание болельщиков.

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