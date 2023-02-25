Наполи на пути к чемпионству в меньшинстве одолел Эмполи – Осимхен оформил очередное достижение
В субботу 24-й тур чемпионата Италии стартовал с двух поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 24-й тур
Эмполи – Наполи – 0:2
Голы: Исмайли, 17 (аг.), Осимхен, 29
Удалени: Руй, 68 (Наполи, красная карточка)
Лечче – Сассуоло – 0:1
Гол: Торстведт, 65
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Программу 24-го тура чемпионата Италии открывал матч между Эмполи и Наполи. Лидер Серии А одержал очередную уверенную победу, выйдя вперед еще до середины первого тайма. Услугу партенопейцам оказал Исмайли, который, пытаясь прервать передачу соперника, направил мяч в собственные ворота. Через некоторое время Осимхен удвоил преимущество, забив уже в восьмом матче подряд (нигерийский форвард стал вторым самым молодым игроком, которому удавалось подобное в Серии А).
Впоследствии он мог оформить дубль, но удачно сыграл кипер тосканцев. Должен был забивать и Ким, но головой направил сферу в перекладину.
В середине второго тайма автор второго гола забил еще раз, но арбитр зафиксировал офсайд. Не прошло и десяти минут, как Наполи остался в меньшинстве – Руй получил прямую красную карточку за грубую игру (после просмотра VAR). Несмотря на численное преимущество хозяев, именно неаполитанцы могли завершать поединок разгромом, если бы попытки Осимхена и Симеоне в конце матча были более точными. Победа, закрепившая команду Спалетти на вершине Серии А.
Сассуоло, в свою очередь, переиграл Лечче на выезде. Единственный гол на 65-й минуте забил Тормтведт – он замкнул подачу Берарди с углового. Благодаря этой победе "нероверди" сравнялись по очкам с "джалоросси", поднявшись на 13 позицию, что вряд ли заинтересовало внимание болельщиков.