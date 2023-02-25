В последние недели в штаб-квартиру Сампдории было отправлено несколько анонимных пакетов. Один из них содержал холостой патрон. Недавно работники клуба нашли еще более отвратительный подарок.

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Перед штаб-квартирой Сампдории была найдена картонная коробка с надписью: "Следующие головы будут вашими". Открыв ее, работники клуба увидели отрубленную свиную голову. Об этом сообщила Repubblica Genova. Таким образом фанаты угрожают бывшему президенту Сампдории Массимо Ферреро и нынешнему вице-президенту Антонио Ромии. Поклонники недовольны результатами клуба, который занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, имея 11 очков в своем активе.

Отметим, что экс-президента Сампдории Ферреро обвиняют в мошенничестве. Он покинул клуб в декабре прошлого года. Напомним, что в фильме "Крестный отец" один из героев нашел под одеялом отрезанную голову коня.

Sampdoria, testa di maiale mozzata e minacce all'ex presidente Ferrero [aggiornamento delle 14:08] https://t.co/rTcVFQ5JRV — Repubblica Genova (@rep_genova) February 25, 2023

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