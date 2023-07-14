Интер предложил Шахтеру за Анатолия Трубина 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Кроме вышеуказанной суммы, "нерадзурри" готовы выложить еще 2 миллиона бонусами и гарантируют 10% от дальнейшей продажи футболиста.

Шахтер, в свою очередь, просит вдвое больше – 20 млн евро + 20% в случае очередного трансфера. Ведутся переговоры для достижения соглашения. Отмечается, что Трубин давит на руководство "горняков", настаивая на переходе в Интер. Ранее Анатолий уже согласовал контракт с клубом до 2028 года с зарплатой в 1,8 млн евро за сезон.

Напомним, контракт голкипера с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за дончан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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