Інтер запропонував Шахтарю за Анатолія Трубіна 10 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Трубін в Інтер: італійці розкрили зарплатню і велику перевагу українця над конкурентами

Окрім вищевказаної суми, "нерадзуррі" готові викласти ще 2 мільйони бонусами та гарантують 10% від подальшого продажу футболіста.

Шахтар, натомість, просить удвічі більше – 20 млн євро + 20% у разі чергового трансферу. Ведуться переговори задля досягнення угоди. Зазначається, що Трубін тисне на керівництво "гірників", наполягаючи на переході в Інтер. Раніше Анатолій вже узгодив контракт з клубом до 2028 року з зарплатою в 1,8 млн євро за сезон.

Нагадаємо, контракт голкіпера з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.

Ярмарок талантів, або Кого з українців продадуть після Євро-2023