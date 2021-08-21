В рамках 1-го тура итальянской Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 1-й тур

Интер – Дженоа – 4:0

Голы: Шкриняр, 6, Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 88

Верона – Сассуоло – 2:3

Голы: Дзакканьи, 71, 90 – Распадори, 32, Джуричич, 51, Траоре, 77

Удаление: Велозу, 45+1 (Верона) (вторая желтая)

Эмполи – Лацио – начало в 21:45

Субботнюю игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Интер – Дженоа. Уже на 6-й минуте хозяева открыли счет – дебютант миланцев Чалханоглу ювелирно навесил с углового, а Шкриняр головой замкнул. За несколько минут преимущество "нерадзурри" увеличил Чалханоглу, который со средней дистанции мощно пробил в правый угол ворот. "Грифоны"ж до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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Во втором тайме подопечные Симоне Индзаги и не думали останавливаться. На 74-й Видаль положил еще один, сделав счет разгромным. Чуть позже, на 88-й, отличился еще один дебютант "нерадзурри" – Джеко головой замкнул навес Видаля. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение Дженоа – 0:4

Верона в родных стенах принимала Сассуоло. На 32-й минуте гости сумели вырваться вперед – Джуричич забросил в штрафную, а Распадори, с очень удобной для удара позиции, прошил голкипера. Хозяева отчаянно пытались отыграться, но только остались в меньшинстве -– вторую желтую получил Велозу.

Во втором тайме началось настоящее безумие. Сначала преимущество гостей закрепил Джуричич, затем Дзакканьи сумел отквитать один гол. Игроки Сассуоло продолжали давить на соперника и на 77-й еще один положил Траоре. Однако, хозяева не опускали рук и уже под занавес встречи Дзакканьи сумел записать в свой актив дубль. Однако, этого было мало. В итоге – победа Сассуоло – 3:2.

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