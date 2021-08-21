"У мене дуже велике бажання працювати. Була пропозиція з Маріуполя, але я відмовився. Мені дуже незручно було б перевезти сім'ю, донька вчиться в Києві. Під час роботи в Олімпіку ми обіграли казахів, і прямо після гри їхній спортдир запропонував хороший контракт. Їх тренував молодший Газзаєв.

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Безпосередньо з Чорноморця ніхто не звертався. Був дзвінок від агента, але у мене була робота на телебаченні, бізнес-проект. Я повинен був перебувати в Києві.

Я був недавно в Неаполі, спілкувалися з одним з фахівців, який пропонував мені піти асистентом в клуб Серії С. Там дуже складно отримати роботу. Якби головним – ок, але, знову ж таки, сім'я тут. Це був би чудовий досвід", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

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