В рамках 1-го туру італійської Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 1-й тур

Інтер – Дженоа – 4:0

Голи: Шкріняр, 6, Чалханоглу, 14, Відаль, 74, Джеко, 88

Верона – Сассуоло – 2:3

Голи: Дзакканьї, 71, 90 – Распадорі, 32, Джурічіч, 51, Траоре, 77

Вилучення: Велозу, 45+1 (Верона) (друга жовта)

Емполі – Лаціо – початок о 21:45

Суботню ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Інтер – Дженоа. Вже на 6-й хвилині господарі відкрили рахунок – дебютант міланців Чалханоглу ювелірно навісив з кутового, а Шкріняр головою замкнув. За кілька хвилин перевагу "нерадзуррі" збільшив Чалханоглу, який з середньої дистанції потужно пробив у правий кут воріт. "Грифони" ж до перерви не завдали жодного удару у площину воріт.

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У другому таймі підопічні Сімоне Індзагі й не думали зупинятись. На 77-й Траоре поклав ще один, зробивши рахунок розгромним. Трохи згодом, на 88-й, відзначився ще один дебютант "нерадзуррі" – Джеко головою замкнув навіс Відаля. Цей гол став останнім у матчі, і фінальний свисток зафіксував нищівну поразку Дженоа – 0:4

Верона у рідних стінах приймала Сассуоло. На 32-й хвилині гості зуміли вирватись уперед – Джурічіч закинув у карний майданчик, а Распадорі, з надзвичайно зручної для удару позиції, прошив голкіпера. Господарі відчайдушно намагались відігратись, але лише лишились у меншості – другу жовту отримав Велозу.

У другому таймі почалось справжнє божевілля. Спочатку перевагу гостей закріпив Джурічіч, потім Дзакканьї зумів відквитати один гол. Гравці Сассуоло продовжували тиснути на суперника і на 77-й ще один поклав Траоре. Однак, господарі не опускали рук і вже під завісу зустірічі Дзакканьї зумів записати у свій актив дубль. Однак, цього було замало. У підсумку перемога Сассуоло – 3:2.

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