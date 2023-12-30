Руководство Интера немного облегчило себе жизнь во время зимнего трансферного окна.

Спекуляций по поводу будущего Генриха Мхитаряна, Федерико Димарко и Маттео Дармиана будет значительно меньше. Все трое пролонгировали сотрудничество с Интером, сообщает пресс-служба миланского клуба.

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Сделки для футболистов не идентичны. Дармиан подписал контракт до лета 2025 года, Мхитарян – до 2026-го, а Димарко получил самый длинный – до конца сезона 2026/27. Эти исполнители очень важны для Симоне Индзаги. В этом сезоне каждый входит в топ-10 игроков Интера по количеству игрового времени.

Кстати, после 18 туров Серии А 2023/24 Интер набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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