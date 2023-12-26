Несмотря на то, что контракт Бареллы с Интером действителен до лета 2026 года, миланский клуб решил забронировать ключевого игрока средней линии на более длительный срок – до лета 2028 года. Как информирует FcInterNews.it, клуб сделал игроку предложение, и полузащитник сборной Италии согласился.

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Сообщается, что зарплата Бареллы увеличится, но не существенно – до 6,5 млн евро в год. Согласно источнику, контракт Интера с Бареллой будет продлён, как только миланский клуб пролонгирует соглашения с Федерико Димарко, Генрихом Мхитаряном и Лаутаро Мартинесом. Сейчас это трио для клуба – приоритет. Таким образом, источник резюмирует: единственное сомнение в отношении продления контракта с Бареллой связано со сроками, но никак не намерениями.

Барелла – полузащитник типа бокс-ту-бокс, который в равной степени силён как в оборонительной, так и в атакующей фазе. В этом сезоне он сыграл за Интер 24 матча во всех турнирах и забил 2 мяча.

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