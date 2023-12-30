Інтер роздав передноворічні "подарунки" – Мхітарян та ще два важливі гравці підписали нові контракти
Керівництво Інтера трохи полегшило собі життя під час зимового трансферного вікна.
Спекуляцій щодо майбутнього Генріха Мхітаряна, Федеріко Дімарко та Маттео Дарміана буде значно менше. Усі троє пролонгували співпрацю з Інтером, повідомляє пресс-служба міланського клубу.
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Угоди для футболістів не ідентичні. Дарміан підписав контракт до літа 2025 року, Мхітарян – до 2026-го, а Дімарко отримав найдовший – до кінця сезону 2026/27. Ці виконавці дуже важливі для Сімоне Індзагі. У нинішньому сезону кожен входить у топ-10 гравців Інтера за кількістю ігрового часу.
До слова, після 18 турів Серії А 2023/24 Інтер набрав 45 очок та посідає перше місце в турнірній таблиці.
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