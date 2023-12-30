Керівництво Інтера трохи полегшило собі життя під час зимового трансферного вікна.

Спекуляцій щодо майбутнього Генріха Мхітаряна, Федеріко Дімарко та Маттео Дарміана буде значно менше. Усі троє пролонгували співпрацю з Інтером, повідомляє пресс-служба міланського клубу.

Інтер погодив продовження контракту з "мотором" команди – термін чинної угоди спливав у 2026 році

Угоди для футболістів не ідентичні. Дарміан підписав контракт до літа 2025 року, Мхітарян – до 2026-го, а Дімарко отримав найдовший – до кінця сезону 2026/27. Ці виконавці дуже важливі для Сімоне Індзагі. У нинішньому сезону кожен входить у топ-10 гравців Інтера за кількістю ігрового часу.

До слова, після 18 турів Серії А 2023/24 Інтер набрав 45 очок та посідає перше місце в турнірній таблиці.

Дженоа сенсаційно зупинила Інтер – Маліновський і Ко знову засмутили гранда, українець у ролі невидимки