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Интер рассматривает возможность обмена Икарди на Лукаку, – Mirror

11:22 67 Читати українською
Интер рассматривает возможность обмена Икарди на Лукаку, – Mirror
Ромелу Лукаку / reuters

Манчестер Юнайтед и Интер могут осуществить громкий обмен форвардами.

Руководство "нерадзурри" хочет видеть в составе Интера бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

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Манчестер Юнайтед пока не спешит отпускать своего форварда, но по информации Mirror, миланцы могут предложить "красным дьяволам" обмен Лукаку на Икарди, у которого в последнее время есть разногласия с руководством миланского клуба.

В Интере уверены, что такое предложение вполне может соблазнить боссов Манчестер Юнайтед. В Милане считают. что такое соглашение станет выгодной сделкой для обеих сторон, ведь Лукаку не оправдал надежд болельщиков МЮ после переезда на Олд Траффорд и не всегда попадает в стартовый состав Сульшера, а Икарди оказался в эпицентре неприятной ситуации и конфликта с руководством клуба, и поэтому может быть продан.

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