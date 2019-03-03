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Інтер розглядає можливість обміну Ікарді на Лукаку, – Mirror

11:20 215 Читать на русском
Інтер розглядає можливість обміну Ікарді на Лукаку, – Mirror
Ромелу Лукаку / reuters

Манчестер Юнайтед та Інтер можуть здійснити гучний обмін форвардами.

Керівництво "нерадзуррі" прагне бачити у складі Інтера бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

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Манчестер Юнайтед поки не поспішає відпускати свого форварда, але за інформацією Mirror, міланці можуть запропонувати "червоним дияволам" обмін Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді, який останнім часом має непорозуміння з керівництвом міланського клубу.

У Інтері впевнені, що така пропозиція цілком може спокусити босів Манчестер Юнайтед. У Мілані вважають. що така угода стане вигідною для обох сторін, адже Лукаку не виправдав сподівань вболівальників МЮ після переїзду на Олд Траффорд, не завжди потрапляє до стартового складу Сульшера, а Мауро Ікарді опинився у епіцентрі неприємної ситуації, конфлікту з керівництвом клубу та через це може бути проданий.

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