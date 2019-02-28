"Я играл с такой болью, что после игры рыдал", – Икарди написал трогательное заявление о ситуации в Интере

Нападающий Интера Мауро Икарди поделился своими чувствами к миланскому клубу.

"В трудные моменты проявляется настоящая любовь. В такие моменты я всегда выбирал и оставался в Интере. Когда я чувствовал, что мои голы могут помочь Интеру стать сильнее многих вещей. Сильнее финансового фэйр-плей, сильнее многих трудностей, когда люди считали, что мы не слишком хорошая команда. В Интере, с Интером.

Несмотря на все, я всегда оставался. Из-за любви к этим цветам я отклонил такие предложения, которые могли бы отклонить только некоторые футболисты, особенно в тех условиях, в которых мы тогда находились.

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Я играл с такой сильной болью, что по окончанию игры и даже через несколько дней я рыдал. Но я всегда хотел играть, независимо от того, что говорят врачи. Потому что я забываю всю боль, когда играю, и моей целью было помочь этим цветам. В Интере, для Интера.

Из-за любви к черно-синим цветам. Потому что есть только Интер. Я показывал своим детям, что нужно продолжать верить. Я научил их, что побеждать трудно, но делать это в Интере – уникально. Только "интеристы" знают и понимают это.

Глаза моих детей не врут. Все в моем доме научились любить Интер. Я реализовал свою мечту, мечта любого из нас, "интеристов", стала реальностью – вернуть команду в Лигу чемпионов капитаном. Я всегда показывал свою любовь к этим цветам.

Я всегда осуждал тех, кто пытался покинуть клуб при первом удобном случае. Я уважаю болельщиков, одноклубников, клуб и всех тренеров, которые были в Интере за мои годы здесь.

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Я был рядом с клубом на поле и вне его, приветствовал новичков, показывал, что мы сможем достичь наших целей только с верной страстью. Я знаю, что такое любовь к Интеру и "интеристы" знают, потому что они видели, как я страдал, плакал, бился и в итоге праздновал с этими цветами. В Интере, для Интера.

Но как я говорил, все жертвы, которые я сделал, были ради любви к этим цветам и с уважением ко всем. Я не знаю, есть любовь к Интеру и ко мне у некоторых людей, которые сейчас принимают решения.

Я не знаю, достаточно ли у этих людей воли, чтобы разрешить эту ситуацию с любовью к Интеру. В семье многое может происходить, как хорошее, так и плохое. Многое можно пережить ради любви, но уважение должно быть всегда.

Таковы мои ценности, ценности, за которые я всегда дрался. В моей истории. В Интере, с Интером", – написал Икарди в своей странице в Instagram.