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Барселона отказалась продать Эвертону Гомеша

14:05 9 Читати українською
Барселона отказалась продать Эвертону Гомеша
Андре Гомеш / соцсети

Барселона отказала Эвертону в продаже хавбека Андре Гомеша.

Эвертон стремился выкупить Андре Гомеша в Барселону после окончания арендного соглашения. Но Liverpool Echo сообщает, что "блаугранас" отказались даже рассматривать такое предложение.

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"Ириски" заинтересовались португальцем, когда оформляли трансфер Йерри Мины, но на Камп Ноу сообщили, что хавбека можно только арендовать.

Сам Гомеш открыто заявлял, что был несчастлив в Барселоне и стремился как можно быстрее сменить клуб. "Сине-гранатовые" приобрели его у Валенсии летом 2016 года, но за 2 сезона он не оправдал ожиданий тренеров и руководства клуба.

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