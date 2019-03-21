Інтер намагається домовитись про трансфер Андре Гомеша

Міланці намагаються переконати португальського півзахисника приєднатись до складу "нерадзурі".

Інтер намагається випередити Евертон в боротьбі за Андре Гомеша, повідомляє Diario Sport.

Барселона очікує отримати більше 40 млн євро за Гомеша та Деніса Суареса

Португалець виступає за "ірисок" на правах оренди і Евертон може викупити його контракт влітку за 25 млн євро, однак Інтер спробує домовитись з керівництвом Барселони.

Барселона відмовилась продати Евертону Гомеша

В той же час тренер Евертона Марку Сілва впевнений, що Андре Гомеш залишиться в стані англійського клуба. В цьому сезоні португалець, зіграв 25 матчів і записав до свого активу гол і дві гольові передачі.