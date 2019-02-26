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Барселона ожидает получить более 40 млн евро за Гомеша и Дениса Суареса

06:30 38 Читати українською
Барселона ожидает получить более 40 млн евро за Гомеша и Дениса Суареса
Денис Суарес / соцсети

Барселона хочет получить за двух своих хавбеков Андре Гомеша и Дениса Суареса больше 40 млн евро.

Барселона отдала в аренду Андре Гомеша и Дениса Суареса в Эвертон и Арсенал соответственно с правом выкупа.

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По информации Marca, испанцы хотят получить за своих хавбеков более 40 млн евро. Эрнесто Вальверде не рассчитывает на обоих.

Барселона после 25 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 57 очков.

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