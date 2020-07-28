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Интер продолжает "флиртовать" с Месси – аргентинец попал на символ Милана

16:50 - Читати українською
Интер продолжает "флиртовать" с Месси – аргентинец попал на символ Милана
Лионель Месси / ФК Барселона

Телевизионная группа Suning подогрела интригу на фоне слухов об интересе Интера к лидеру Барселоны.

 

Телевизионщики, владельцем которых является президент "нерадзурри", оригинально анонсировали поединок 37 тура Серии А Интер – Наполи. Знаменитый силуэт Лионеля Месси был спроектирован на известный миланский собор Дуомо, который является символом города.

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В Италии такой поступок расценивается как своеобразный флирт, ведь в последнее время все активнее появляются слухи об интересе "нерадзурри" к лидеру Барселоны, хотя пока все активно это отрицают. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, недавно появилась информация, что Интер попытается подписать Месси через год на правах свободного агента. Именно тогда у форварда истекает контракт с Барселоной.

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Теги
Италия Интер Интер Барселона Барселона Интер - Наполи Лионель Лионель Месси
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