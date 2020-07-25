Интер хочет подписать Месси на правах свободного агента – аргентинца будут заманивать космической зарплатой

Интер не будет спешить с планами по подписанию звезды Барселоны Лионеля Месси.

Миланцы готовы подождать до лета 2021 года, чтобы забрать нападающего свободным агентом, утверждает Sportmediaset.

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Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до 31 мая 2021-го, но пока нет ни одного намека на его продление. Интер сделает щедрое предложение аргентинцу, если следующий сезон "блаугранас" не переубедит его подписать новое соглашение. Руководители "нерадзурри" будут заманивать Месси бешеной зарплатой – 50 млн евро в год.

К слову, недавно отец Лионеля переехал в Милан, дав лишний повод для разговоров о возможной смене клуба звездного сына.

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