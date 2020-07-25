Интер хочет подписать Месси на правах свободного агента – аргентинца будут заманивать космической зарплатой

Миланцы готовы подождать до лета 2021 года, чтобы забрать нападающего свободным агентом, утверждает Sportmediaset.
Барселона избавилась от создателя культовой фотографии Месси на 170 миллионов лайков
Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до 31 мая 2021-го, но пока нет ни одного намека на его продление. Интер сделает щедрое предложение аргентинцу, если следующий сезон "блаугранас" не переубедит его подписать новое соглашение. Руководители "нерадзурри" будут заманивать Месси бешеной зарплатой – 50 млн евро в год.
К слову, недавно отец Лионеля переехал в Милан, дав лишний повод для разговоров о возможной смене клуба звездного сына.
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