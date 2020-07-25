toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - МАРИУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНЕПР-1 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Интер хочет подписать Месси на правах свободного агента – аргентинца будут заманивать космической зарплатой

15:44 - Читати українською
Интер хочет подписать Месси на правах свободного агента – аргентинца будут заманивать космической зарплатой
Лионель Месси / Reuters

Интер не будет спешить с планами по подписанию звезды Барселоны Лионеля Месси.

Миланцы готовы подождать до лета 2021 года, чтобы забрать нападающего свободным агентом, утверждает Sportmediaset.

Барселона избавилась от создателя культовой фотографии Месси на 170 миллионов лайков

Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до 31 мая 2021-го, но пока нет ни одного намека на его продление. Интер сделает щедрое предложение аргентинцу, если следующий сезон "блаугранас" не переубедит его подписать новое соглашение. Руководители "нерадзурри" будут заманивать Месси бешеной зарплатой – 50 млн евро в год.

К слову, недавно отец Лионеля переехал в Милан, дав лишний повод для разговоров о возможной смене клуба звездного сына.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди

blog_ava
Луческу требует вернуть Супрягу в Динамо
17:58
4292
Теги
Италия Интер Интер Трансферы Барселона Барселона Испания Лионель Лионель Месси Трансферы Интера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Дженоа
20:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук