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Інтер продовжує "фліртувати" з Мессі – аргентинець потрапив на символ Мілана

16:50 - Читать на русском
Інтер продовжує "фліртувати" з Мессі – аргентинець потрапив на символ Мілана
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Телевізійна група Suning підігріла інтригу на фоні чуток про інтерес Інтера до лідера Барселони.

 

Телевізійники, власником яких є президент "нерадзуррі", оригінально анонсували поєдинок 37 туру Серії А Інтер – Наполі. Знаменитий силует Ліонеля Мессі був спроектований на відомий міланський собор Дуомо, який є символом міста.

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В Італії такий вчинок розцінюють як своєрідний флірт, адже останнім часом все активніше з'являються чутки про інтерес "нерадзуррі" до лідера Барселони, хоча наразі всі активно це заперечують. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Інтер спробує підписати Мессі через рік на правах вільного агента. Якраз тоді у форварда завершується контракт з Барселоною.

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Теги
Інтер Інтер Барселона Барселона Італія Інтер - Наполі Ліонель Ліонель Мессі
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