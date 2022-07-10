37-летний словенец пролонгировал сотрудничество с Интером, сообщает пресс- служба клуба. Соглашение рассчитано до следующего лета.

Интер объявил о переходе питомца Милана

Грядущий сезон станет для Хандановича уже 11-м в футболке миланцев. В прошлой кампании он был почти незаменим, наиграв 50 матчей во всех турнирах, из которых 21 – на ноль. В общей сложности Самир провел за "нерадзурри" уже 438 поединков.

Напомним, до перехода в Интер голкипер играл за словенский Домжале, а также итальянские Удинезе, Тревизо, Лацио и Римини.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо