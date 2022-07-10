Интер продлил контракт с Хандановичем
06:00 - Читати українською
Капитан "нерадзурри" Самир Ханданович остается играть в Милане.
37-летний словенец пролонгировал сотрудничество с Интером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до следующего лета.
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Грядущий сезон станет для Хандановича уже 11-м в футболке миланцев. В прошлой кампании он был почти незаменим, наиграв 50 матчей во всех турнирах, из которых 21 – на ноль. В общей сложности Самир провел за "нерадзурри" уже 438 поединков.
Напомним, до перехода в Интер голкипер играл за словенский Домжале, а также итальянские Удинезе, Тревизо, Лацио и Римини.
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