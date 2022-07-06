Сардинцы по итогам прошедшей кампании вылетели из элиты, но Белланова не опустится вместе с командой в Серию В. Итальянец был одним из лидеров Кальяри и заслуженно идет на повышение.

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О подписании Беллановы на своем официальном сайте объявил Интер. Это аренда на один сезон, но нерадзурри будут иметь право выкупить контракт 22-летнего правого латераля. По информации СМИ, Кальяри в любом случае заработает не менее 3 млн евро.

Следует заметить, что на молодежном уровне Белланова выступал за Милан, но так и не дождался шанса в первой команде.

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