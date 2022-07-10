37-річний словенець пролонгував співпрацю з Інтером, інформує пресслужба клубу. Угода розрахована до наступного літа.

Інтер оголосив про перехід вихованця Мілана

Прийдешній сезон стане для Хандановіча вже 11-м у футболці міланців. У минулій кампанії він був майже незамінний, награвши 50 матчів у всіх турнірах, з яких 21 – на нуль. Загалом Самір провів за "нерадзуррі" вже 438 поєдинків.

Нагадаємо, до переходу в Інтер голкіпер грав за словенський Домжале, а також італійські Удінезе, Тревізо, Лаціо та Ріміні.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо