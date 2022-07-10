Інтер продовжив контракт з Хандановічем
10 липня 06:00 - Читать на русском
Капітан "нерадзуррі" Самір Хандановіч залишається грати в Мілані.
37-річний словенець пролонгував співпрацю з Інтером, інформує пресслужба клубу. Угода розрахована до наступного літа.
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Прийдешній сезон стане для Хандановіча вже 11-м у футболці міланців. У минулій кампанії він був майже незамінний, награвши 50 матчів у всіх турнірах, з яких 21 – на нуль. Загалом Самір провів за "нерадзуррі" вже 438 поєдинків.
Нагадаємо, до переходу в Інтер голкіпер грав за словенський Домжале, а також італійські Удінезе, Тревізо, Лаціо та Ріміні.
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