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Интер продал Пушкаша в Англию

10:43 88 Читати українською
Интер продал Пушкаша в Англию
Георге Пушкаш / Фото ФК Рединг

Румынский форвард Георге Пушкаш перебрался на Туманный Альбион.

Рединг договорился с Интером о трансфере Георге Пушкаша, сообщает официальный сайт английского клуба.

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О сумме компенсации для "нерадзури" не сообщается. 23-летний нападающий подписал контракт с новым клубом на 5 лет.

Прошлый сезон Георге провел в Серии Б, защищая цвета Палермо на правах аренды. В турнире Пушкаш сыграл в 33-х матчах, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

Стоит отметить, что игрок выступает также за сборную Румынии.

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