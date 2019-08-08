Інтер продав Пушкаша в Англію

Румунський форвард Георге Пушкаш перебрався на Туманний Альбіон.

Редінг домовився з Інтером щодо трансферу Георге Пушкаша, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Про суму компенсації для "нерадзурі" не повідомляється. 23-річний нападник підписав контракт з новим клубом на 5 років.

Минулий сезон Георге провів у Серії Б, захищаючи кольори Палермо на правах оренди. У турнірі Пушкаш зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

Варто відзначити, що гравець виступає також за збірну Румунії.

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