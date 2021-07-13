Чемпіони Італії презентували основний комплект екіпірування на сезон 2021/22.

Інтер знайшов заміну Хакімі в Аталанті

Дизайнери дозволили собі відійти від строгих вертикальних смуг. Тепер Інтер повністю виправдовує одне зі своїх прізвиськ – "змії". Постачальником форми міланців залишається компанія Nike.

Нагадаємо, що Інтер у міжсезоння змінив тренера – Сімоне Індзагі прийшов на місце Антоніо Конте.

Моурінью вже програє Саррі – фанати Роми і Лаціо влаштували арт-батл на вулицях столиці Італії