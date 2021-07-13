Інтер презентував ефектну форму у стилі зміїної шкіри
14:41 - Читать на русском
Інтер у домашніх матчах нового сезону дивуватиме щонайменше яскравою формою.
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Дизайнери дозволили собі відійти від строгих вертикальних смуг. Тепер Інтер повністю виправдовує одне зі своїх прізвиськ – "змії". Постачальником форми міланців залишається компанія Nike.
Нагадаємо, що Інтер у міжсезоння змінив тренера – Сімоне Індзагі прийшов на місце Антоніо Конте.
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