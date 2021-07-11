"Нерадзурри" стремятся подписать нидерландца на правый фланг, сообщает Todofichajes.

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Хатебур на Джузеппе Меацца должен заменить Ашрафа Хакими, перебравшегося в ПСЖ за 60 млн евро. Трансфер универсала "Богини", который может закрыть позиции правого защитника и полузащитника, будет стоить ориентировочно 15 млн. У Хатебура есть еще два года по контракту с Аталантой. Однако, трансфер может ускорить прогресс его конкурента – датчанина Йоакима Меле.

К слову, в сезоне 2020/21 Ханс Хатебур провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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