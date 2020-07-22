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Интер повесил смешной ценник на чемпиона Европы, который провалился в России

14:48 - Читати українською
Интер повесил смешной ценник на чемпиона Европы, который провалился в России
Мариу и Роналду / Getty Images

Португалец Жоау Мариу продолжает дешеветь после очередного неудачного сезона.

Московский Локомотив отказался выкупить хавбека у Интера за 18 млн евро, информирует Calciomercato.

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"Железнодорожники" арендовали чемпиона Европы на сезон 2019/20, однако его результаты в России не слишком впечатлили – всего 1 гол и 6 ассистов в 22 матчах. Интер также не рассчитывает на Мариу и готов снизить цену до 13 млн. Миланцы надеются, что покупатель на 27-летнего вингера таки найдется, возможно, с новыми условиями это будет даже Локомотив.

Напомним, четыре года назад Интер заплатил лиссабонскому Спортингу за Мариу безумные 40 млн евро. Португалец не смог проявить себя в Милане и уже дважды ходил в аренду – сначала был Вест Хэм, а затем Локомотив.

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Трансферы Италия Жоау Жоау Мариу Интер Интер Локомотив Москва Локомотив Москва Россия Трансферы Интера
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