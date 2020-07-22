Інтер повісив смішний цінник на чемпіона Європи, який провалився в Росії

Московський Локомотив відмовився викупити хавбека у Інтера за 18 млн євро, інформує Calciomercato.

Вихованець Шахтаря перейшов у російський клуб

"Залізничники" орендували чемпіона Європи на сезон 2019/20, однак його результати в Росії не надто вразили – всього 1 гол і 6 асистів у 22 матчах. Інтер також не розраховує на Маріу і готовий знизити ціну до 13 млн. Міланці сподіваються, що покупець на 27-річного вінгера таки знайдеться, можливо, з новими умовами це буде навіть Локомотив.

Нагадаємо, чотири роки тому Інтер заплатив лісабонському Спортінгу за Маріу шалені 40 млн євро. Португалець не зміг проявити себе в Мілані і вже двічі ходив у оренду – спочатку був Вест Хем, а потім Локомотив.

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