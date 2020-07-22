Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб

Еще один украинский футболист будет выступать в России.

Вингер Богдан Коваленко подписал контракт с московским клубом Велес, сообщает Матч-ТВ.

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23-летний украинец отныне будет выступать в Олимп-ФНЛ, куда по итогам прошлого сезона пробился российский клуб (второй по силе дивизион). О сроках сделки не сообщается.

Напомним, Коваленко – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2015 году именно в донецком клубе. Сезон 2017/18 провел в кипрском Пафосе, откуда перешел в чемпионат Латвии, где успел поиграть в Риге и Даугавпилсе. С июля 2019-го защищал цвета одесского Черноморца. В марте этого года перешел в ОПФК Черкащина, которую покинул 1 июля. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тыс евро.

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