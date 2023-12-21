В среду, 20 декабря, Интер в рамках 1/8 финала Кубка Италии принимал на своём поле Болонью. Перед этой встречей Аугусто посетил педиатрическое отделение одной из миланских больниц и пообещал юному болельщику Интера забить гол. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Аугусто был очень активен и неоднократно угрожал воротам Болоньи со средней и дальней дистанции. Бразильцу удалось забить нетипичный мяч, но это случилось не в основное время. Аугусто отправил мяч в сетку ворот Ровеллы на 92-й минуте со второго этажа, после навеса партнёра с углового.

К сожалению для юного болельщика Интера, этот гол не стал победным. За оставшееся время Интер дважды пропустил от Болоньи – и вылетел из розыгрыша Кубка Италии.

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