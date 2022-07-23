Рабочий вес Ромелу Лукаку всегда колебался в районе 100 килограмм, однако посля возвращения в Интер бельгийского форварда всё равно заставляют похудеть. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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В миланском клубе считают, что Лукаку весит слишком много. Издание не сообщает, идет ли речь о неправильном питании или дело в излишней мышечной массе. Также не сообщается и нынешний вес бельгийца, однако Ромелу должен похудеть до 101 килограмма. Для этого нападающего переведут на средиземноморскую диету, которой он придерживался до перехода в Челси. Форвард будет есть салат, рыбу, курицу и пасту ширатаки.

Это уже не первая просьба к Лукаку сбросить вес. В начале сотрудничества с Антонио Конте в Интере бельгиец весил 104 килограмма, однако благодаря средиземноморской диете ему удавалось держаться на уровне 98-101 кг.

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