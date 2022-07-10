Команда Симоне Индзаги, которую многие считают главным фаворитом Серии А 2022/23, разбила скромный коллектив Миланезе со счетом 10:0. До перерыва Интер отгрузил значительно более слабому сопернику 6 мячей, а во второй половине добавил еще 4.

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Один из голов в свой актив записал Ромелу Лукаку, который недавно вернулся в ряды "нерадзурри" после провального сезона в Челси. Также в активе 29-летнего бельгийца и голевая передача.

Напомним, Интер арендовал Лукаку у Челси на сезон 2022/23 за 8 млн евро. Год назад лондонцы заплатили за форварда 113 млн.

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