Робоча вага Ромелу Лукаку завжди коливалася в районі 100 кілограмів, однак після повернення в Інтер бельгійського форварда все одно змушують схуднути. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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У міланському клубі вважають, що Лукаку важить занадто багато. Видання не повідомляє, чи йде мова про неправильне харчування, чи справа у зайвій м'язовій масі. Так само не повідомляється і нинішня вага бельгійця, однак Ромелу повинен схуднути до 101 кілограму. Для цього нападника переведуть на середземноморську дієту, якої той дотримувався до переходу в Челсі. Форвард буде їсти салат, рибу, курку та пасту ширатаки.

Це вже не перше прохання до Лукаку скинути вагу. На початку співпраці з Антоніо Конте в Інтері бельгієць важив 104 кілограми, однак завдяки середземноморській дієті йому вдавалося триматись на рівні 98-101 кг.

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