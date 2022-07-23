Інтер посадив Лукаку на дієту – бажана вага бельгійця все одно буде вищою за 100 кілограмів
Ромелу Лукаку просять скинути декілька зайвих кіло, хоча бажаний для Інтера результат все одно вражає.
Робоча вага Ромелу Лукаку завжди коливалася в районі 100 кілограмів, однак після повернення в Інтер бельгійського форварда все одно змушують схуднути. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
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У міланському клубі вважають, що Лукаку важить занадто багато. Видання не повідомляє, чи йде мова про неправильне харчування, чи справа у зайвій м'язовій масі. Так само не повідомляється і нинішня вага бельгійця, однак Ромелу повинен схуднути до 101 кілограму. Для цього нападника переведуть на середземноморську дієту, якої той дотримувався до переходу в Челсі. Форвард буде їсти салат, рибу, курку та пасту ширатаки.
Це вже не перше прохання до Лукаку скинути вагу. На початку співпраці з Антоніо Конте в Інтері бельгієць важив 104 кілограми, однак завдяки середземноморській дієті йому вдавалося триматись на рівні 98-101 кг.
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