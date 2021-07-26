Американский технический гигант Nike создал для Интера выездную форму на кампанию 2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

Боруссия Д представила стильную выездную форму на новый сезон

Футболки выполнены в белом цвете, на них нарисована черно-синяя змея. Она олицетворяет мифического персонажа, который является одним из символов Милана. Ранее Интер представил домашнюю форму в змеином стиле.

К слову, команда Симоне Индзаги будет иметь возможность одеть один из комплектов обновленной экипировки 21 августа в матче 1-го тура Серии А против Дженоа.

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The new skin of an icon, Made of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/MDmsDbV6Bl — Inter (@Inter) July 26, 2021