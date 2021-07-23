Дортмундский коллектив, как и большинство топ-клубов Европы, обновил экипировку перед стартом кампании 2021/22.

"Шмели" эффектным видео в соцсетях представили гостевой комплект формы на грядущий сезон. Стильное обмундирование выполнено в черном и серых цветах.

Ювентус презентовал комплект формы, вдохновленный ночной жизнью Турина

Боруссия во время презентации сделала доброе дело, предоставив шанс детям, которым нужна поддержка, первыми надеть форму. Дети получили экипировку и прочее тренировочное снаряжение в подарок. Все это происходило в рамках социального проекта Nordstadtliga.

Заметим, что техническим спонсором "шмелей" в сезоне 2021/22 остается немецкий гигант Puma.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21