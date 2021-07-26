Американський технічний гігант Nike створив для Інтера виїзну форму на кампанію 2021/22, інформує прес-служба клубу.

Борусія Д презентувала стильну виїзну форму на новий сезон

Футболки виконані у білому кольорі, на них намальована чорно-синя змія. Вона уособлює міфічного персонажа, який є одним із символів Мілана. Раніше Інтер презентував домашню форму у цьому ж стилі.

До слова, команда Сімоне Індзагі матиме можливість одягнути один із комплектів оновленого екіпірування 21 серпня у матчі 1-го туру Серії А проти Дженоа.

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The new skin of an icon, Made of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/MDmsDbV6Bl — Inter (@Inter) July 26, 2021