Інтер показав черговий комплект стильної "зміїної" форми
13:05 - Читать на русском
"Нерадзуррі" готуються до нового сезону та розробили яскраве екіпірування.
Американський технічний гігант Nike створив для Інтера виїзну форму на кампанію 2021/22, інформує прес-служба клубу.
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Футболки виконані у білому кольорі, на них намальована чорно-синя змія. Вона уособлює міфічного персонажа, який є одним із символів Мілана. Раніше Інтер презентував домашню форму у цьому ж стилі.
До слова, команда Сімоне Індзагі матиме можливість одягнути один із комплектів оновленого екіпірування 21 серпня у матчі 1-го туру Серії А проти Дженоа.
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