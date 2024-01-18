Руководство Интера разделит между игроками 20% суммы за победу в Суперкубке Италии в случае успеха.

Боссы Интера решили повысить мотивацию команды в розыгрыше Суперкубка Италии. Победитель этого трофея заработает 8 млн евро. Интер решил, что в случае выигрыша трофея игроки разделят 20% этой суммы. Как информирует Gazzetta dello Sport, в случае успеха футболисты Интера смогут поделить между собой около 1,5 млн евро.

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Сообщается, что миланский клуб принял такое решение ещё до начала сезона. Летом боссы "нерадзурри" согласовали это условие с лидерами раздевалки команды. Gazzetta dello Sport сравнивает этот подход с успешными прибыльными компаниями, которые распределяют часть доходов между своими сотрудниками.

Суперкубок Италии будет разыгран в Саудовской Аравии. В полуфинале Интер сыграет с Лацио и в случае успеха выйдет в финал. Вторым соперником "нерадзурри" могут стать либо Наполи, либо Фиорентина.

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