Керівництво Інтера розділить між гравцями 20% суми за перемогу в Суперкубку Італії в разі успіху.

Боси Інтера вирішили підвищити мотивацію команди в розіграші Суперкубка Італії. Переможець цього трофея заробить 8 млн євро. Інтер вирішив, що в разі виграшу трофея гравці розділять 20% цієї суми. Як інформує Gazzetta dello Sport, у разі успіху футболісти Інтера зможуть поділити між собою близько 1,5 млн євро.

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Повідомляється, що міланський клуб ухвалив таке рішення ще до початку сезону. Влітку боси "нерадзуррі" погодили цю умову з лідерами роздягальні команди. Gazzetta dello Sport порівнює цей підхід з успішними прибутковими компаніями, які розподіляють частину доходів між своїми співробітниками.

Суперкубок Італії буде розіграно в Саудівській Аравії. У півфіналі Інтер зіграє з Лаціо і в разі успіху вийде у фінал. Другим суперником "нерадзуррі" можуть стати або Наполі, або Фіорентина.

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