Интер планирует забрать Вертонгена на правах свободного агента

Интер ищет бюджетный вариант усиления для своей линии защиты.

Миланцы попробуют переманить лидера обороны Тоттенхэма Яна Вертонгена, сообщает Сalciomercato.

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Антонио Конте ищет для своей команды левоногого защитника, который готов играть в схеме с тремя центрбеками. Вертонген имел такой опыт в этом сезоне, кроме того, он может сыграть и на фланге обороны. Ожидается, что бельгиец не будет подписывать новый контракт с Тоттенхэмом и летом станет свободным агентом.

К слову, Вертонген провел 26 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых смог отличиться двумя голами и одним ассистом.

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