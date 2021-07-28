Челси предпринял попытку вернуть Лукаку и готов заплатить 130 млн евро за бельгийца, сообщает журналист Альфредо Педулла.

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Также "синие" выразили готовность включить в соглашение Вернера (с уменьшением суммы финансового предложения). Впрочем, Интер отказался от продажи своего лидера. Сам же Лукаку не желает покидать "нерадзурри", поскольку является одним из ключевых игроков.

К слову, Ромелу провел 44 матча в составе Интера в прошлом сезоне, отметившись 30 голами и 10 ассистами.

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