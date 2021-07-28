Інтер відхилив фантастичну пропозицію Челсі щодо Лукаку
12:28 - Читать на русском
Нападник Інтера Ромелу Лукаку не має наміру повертатись в АПЛ.
Челсі здійснив спробу повернути Лукаку та готовий заплатити 130 млн євро за бельгійця, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
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Також "сині" висловили готовність включити в угоду Вернера (зі зменшенням суми фінансової пропозиції). Втім, Інтер відмовився від продажу свого лідера. Сам же Лукаку не бажає покидати "нерадзуррі", оскільки є одним з ключових гравців.
До слова, Ромелу провів 44 матчі у складі Інтера в минулому сезоні, відзначившись 30 голами та 10 асистами.
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