Челсі здійснив спробу повернути Лукаку та готовий заплатити 130 млн євро за бельгійця, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

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Також "сині" висловили готовність включити в угоду Вернера (зі зменшенням суми фінансової пропозиції). Втім, Інтер відмовився від продажу свого лідера. Сам же Лукаку не бажає покидати "нерадзуррі", оскільки є одним з ключових гравців.

До слова, Ромелу провів 44 матчі у складі Інтера в минулому сезоні, відзначившись 30 голами та 10 асистами.

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