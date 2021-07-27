Арсенал нацелился на Лаутаро – лондонцы хотят вернуться в топ-4 АПЛ
22:31 - Читати українською
Форвард Интера Лаутаро Мартинес получил неожиданный вариант продолжения карьеры.
Арсенал отправил запрос Интеру о возможности трансфера Лаутаро Мартинеса, сообщает The Telegraph.
Арсенал усилился хавбеком Андерлехта
Руководство "канониров" имеет грандиозные планы по усилению клуба, и аргентинский форвард является одной из основных целей. Интер не планирует отпускать своего ключевого игрока, но привлекательное предложение может изменить намерения миланцев.
Лондонский клуб уже несколько лет подряд не попадает в топ-4 АПЛ, и боссы "канониров" настроены изменить ситуацию.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter