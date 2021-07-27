Арсенал отправил запрос Интеру о возможности трансфера Лаутаро Мартинеса, сообщает The Telegraph.

Арсенал усилился хавбеком Андерлехта

Руководство "канониров" имеет грандиозные планы по усилению клуба, и аргентинский форвард является одной из основных целей. Интер не планирует отпускать своего ключевого игрока, но привлекательное предложение может изменить намерения миланцев.

Лондонский клуб уже несколько лет подряд не попадает в топ-4 АПЛ, и боссы "канониров" настроены изменить ситуацию.

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