Интер отказался продавать Шкриняра за 75 млн евро

Защитник Интера Милан Шкриняр мог продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Миланцы отказались отпускать словака, несмотря на предложение в размере 75 млн евро.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании защитника Интера Милана Шкриняра. Однако миланцы отказались отпускать 23-летнего центрбека за 75 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что Интер не прочь отпустить Шкриняра, однако за большую сумму. Кроме того, в то же время клуб ведет переговоры с защитником о продлении контракта.

Шкриняр перешел в Интер летом 2017 года из Сампдории за 27 млн ​​евро. Контракт словака истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку Баварии.