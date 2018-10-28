toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Інтер відмовився продавати Шкріняра за 75 млн євро

27 жовтня 16:36 313 Читать на русском
Інтер відмовився продавати Шкріняра за 75 млн євро
Мілан Шкріняр / фото: ФК Інтер

Захисник Інтера Мілан Шкріняр міг продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Міланці відмовились відпускати словака попри пропозицію в розмірі 75 млн євро.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні захисника Інтера Мілана Шкріняра. Проте міланці відмовились відпускати 23-річного центрбека за 75 млн євро, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Відзначається, що Інтер не проти відпустити Шкріняра, проте за більшу суму. Крім того, в той же час клуб веде перемовини із захисником про продовження контракту.

Шкріняр перейшов у Інтер влітку 2017 року із Сампдорії за 27 млн євро. Контракт словака чинний до літа 2022 року. Раніше повідомлялось про інтерес до гравця Баварії.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Італії Інтер Інтер Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
41
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук