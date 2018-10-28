Інтер відмовився продавати Шкріняра за 75 млн євро

Захисник Інтера Мілан Шкріняр міг продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Міланці відмовились відпускати словака попри пропозицію в розмірі 75 млн євро.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні захисника Інтера Мілана Шкріняра. Проте міланці відмовились відпускати 23-річного центрбека за 75 млн євро, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Відзначається, що Інтер не проти відпустити Шкріняра, проте за більшу суму. Крім того, в той же час клуб веде перемовини із захисником про продовження контракту.

Шкріняр перейшов у Інтер влітку 2017 року із Сампдорії за 27 млн євро. Контракт словака чинний до літа 2022 року. Раніше повідомлялось про інтерес до гравця Баварії.