"Інтер відмовився перенести матч з Ювентусом на понеділок", – президент Серії А звинуватив Маротту в маніпуляціях

Президент італійської Серії А Паоло Даль Піно прояснив ситуацію щодо матчу 26-го туру Ювентус – Інтер, який перенесли на 13 травня через загрозу поширення коронавірусу.

"Ми запропонували Інтеру перенести матч з Ювентусом на вечір понеділка, щоб на грі могли бути присутніми глядачі. Інтер категорично відмовився від цієї пропозиції. Тому керівництво клубу повинне нести відповідальність за свої рішення, а не говорити про спотворення турніру і його втрати.

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Маротта захищає інтереси Інтера, ну а я повинен піклуватися про спільні інтереси усіх учасників Серії А, що, на жаль, означає щоденні конфлікти інтересів з кожним клубом. Я закликаю всіх думати про спільні інтереси ліги, а не про окремі клуби", – цитує Даль Піно La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, раніше спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта заявив, що президент турніру прийняв рішення про перенесення матчу на травень самостійно, не порадившись з клубами.