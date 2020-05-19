toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ГЕРМАНИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Реал, Интер и Бавария организуют международный турнир – доходы пойдут на медицину

15:14 17 Читати українською
Реал, Интер и Бавария организуют международный турнир – доходы пойдут на медицину
Реал против Баварии / фото: Реал

Топ-клубы запланировали проведение дружеского турнира, как только зрителям разрешат вернуться на трибуны.

Турнир получил название "Европейский кубок солидарности", соревнования ориентировочно пройдут в 2021 году и будут зависеть от графика клубов и ситуации с преодолением последствий коронавируса, сообщает пресс-служба Интера.

Реал и Барселона начали тренировки в группах

Отмечается, что на протяжении турнира все три команды сыграют по одному матчу между собой. В Мадриде пройдет матч Реала с Интером, в Милане – Интера против Баварии, а в Мюнхене – Баварии с Реалом.

К слову, нынешний футбольный сезон в Европе был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Германии чемпионат уже возобновился, в Италии и Испании, которые стали главными очагами распространения COVID-19 на континенте, команды только начали тренироваться.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

blog_ava
Три футболиста в Динамо Ордеца заболели коронавирусом
06:00
341
Теги
Бавария Бавария Италия Испания Германия Интер Интер Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
0
час
:
16
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук