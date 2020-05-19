Реал, Интер и Бавария организуют международный турнир – доходы пойдут на медицину

Топ-клубы запланировали проведение дружеского турнира, как только зрителям разрешат вернуться на трибуны.

Турнир получил название "Европейский кубок солидарности", соревнования ориентировочно пройдут в 2021 году и будут зависеть от графика клубов и ситуации с преодолением последствий коронавируса, сообщает пресс-служба Интера.

Реал и Барселона начали тренировки в группах

Отмечается, что на протяжении турнира все три команды сыграют по одному матчу между собой. В Мадриде пройдет матч Реала с Интером, в Милане – Интера против Баварии, а в Мюнхене – Баварии с Реалом.

К слову, нынешний футбольный сезон в Европе был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Германии чемпионат уже возобновился, в Италии и Испании, которые стали главными очагами распространения COVID-19 на континенте, команды только начали тренироваться.

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