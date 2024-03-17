Интер готовит новый роскошный контракт для Мартинеса, сообщает инсайдер Маттео Моретто. "Нерадзурри" предложат Лаутаро самую большую зарплату в клубе, чтобы подчеркнуть его звездный статус.

Победная серия пенальти имени Облака в видеообзоре матча Лиги чемпионов Атлетико – Интер

Чемпион мира имеет еще два года действующего соглашения с Интером и зарабатывает на уровне Чалханоглу и Бастони (по неофициальной информации – 11 млн евро брутто). Боссы Интера активно ведут переговоры с агентом форварда.

Лаутаро носит капитанскую повязку в Интере. В двух предыдущих сезонах Серии А он забил по 21 голу, а в текущей кампании уже имеет 23 результативных удара, что гарантирует команде комфортное лидерство.

Однако на прошлой неделе Интер вылетел от Атлетико из Лиги чемпионов, а Мартинес стал антигероем. Аргентинец не реализовал последний пенальти, запустив мяч на трибуны. Это породило кучу мемов о полете на Луну. Лаутаро стал жертвой жесткого троллинга в соцсетях.