Интер определил футболиста, которому выпишет самую большую зарплату – он стал посмешищем после 1/8 ЛЧ
Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес получит от миланского Интера фантастическое предложение по новому контракту.
Интер готовит новый роскошный контракт для Мартинеса, сообщает инсайдер Маттео Моретто. "Нерадзурри" предложат Лаутаро самую большую зарплату в клубе, чтобы подчеркнуть его звездный статус.
Победная серия пенальти имени Облака в видеообзоре матча Лиги чемпионов Атлетико – Интер
Чемпион мира имеет еще два года действующего соглашения с Интером и зарабатывает на уровне Чалханоглу и Бастони (по неофициальной информации – 11 млн евро брутто). Боссы Интера активно ведут переговоры с агентом форварда.
Лаутаро носит капитанскую повязку в Интере. В двух предыдущих сезонах Серии А он забил по 21 голу, а в текущей кампании уже имеет 23 результативных удара, что гарантирует команде комфортное лидерство.
Однако на прошлой неделе Интер вылетел от Атлетико из Лиги чемпионов, а Мартинес стал антигероем. Аргентинец не реализовал последний пенальти, запустив мяч на трибуны. Это породило кучу мемов о полете на Луну. Лаутаро стал жертвой жесткого троллинга в соцсетях.