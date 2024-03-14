Уже на 5-й минуте Зоммер спас Интер от гола, в падении потянув удар Лино с острого угла. В середине тайма Барелла протащил мяч по левому флангу, отдал в район одиннадцатиметровой отметки и Димарко прошил Облака, выведя Интер вперед. Однако в следующей атаке Гризман вернул интригу в матч: Павар не смог выбить мяч после заброса в штрафную и отдал его прямо в ноги Антуану, тот развернулся и сделал счет 1:1.

Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти

Казалось, Интер выстоит и с учетом минимальной победы в первом матче пройдет дальше, но другого мнения был Депай, который за 4 минуты до завершения основного времени перевернул все с ног на голову. Экстра-таймы голов не принесли и все решалось в серии пенальти. Здесь больше повезло мадридцам: Облак потянул удары Санчеса и Классена, а Лаутаро в решающей попытке запустил сферу в космос.